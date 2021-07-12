В школе олимпийского резерва «Зенит» выявили нарушения на 44 млн рублей
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) обнаружила в школе олимпийского резерва «Зенит» 227 нарушений на с 44,5 млн рублей. Аудиторы проверяли деятельность организации за 2019, 2020 и первую половину 2021 гг.
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) обнаружила в школе олимпийского резерва «Зенит» 227 нарушений на с 44,5 млн рублей. Аудиторы проверяли деятельность организации за 2019, 2020 и первую половину 2021 гг.
Портал Закс.ру сообщает, что нарушения нашли как в закупках, так и в документах.
Например, проверяющие выяснили, что директор школы «Зенит» Евгений Шейнин заключил сам с собой трудовой договор о работе тренером по совместительству. По этому договору он получил 1,4 млн рублей, но факт выполнения им тренерских обязанностей не подтвердился.
Кроме того, по документам тренеры получали премии в размере от 60 до 647 тысяч рублей, однако сами сотрудники факт получения премий не подтвердили. Более того, некоторые из них уже не работают в школе олимпийского резерва.
Школа потратила 11,5 млн рублей на организацию питания учеников, однако документов, подтверждающих оплату услуг, не нашлось. Также оказалось, что число учащихся было завышено на 29 человек.