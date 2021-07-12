Транспортная прокуратура начала проверку по факту огромных очередей на регистрацию в «Шереметьево»
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с огромными очередями на регистрацию пассажиров в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее сообщалось, что очереди возникли из-за проверки ПЦР-тестов пассажиров на коронавирус
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с огромными очередями на регистрацию пассажиров в московском аэропорту «Шереметьево». Ранее сообщалось, что очереди возникли из-за проверки ПЦР-тестов пассажиров на коронавирус.
Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что проверка проводится по факту соблюдения сотрудниками «Шереметьево» требований законодательства в сфере наземного обслуживания.
Огромные очереди из пассажиров на стойках регистрации в терминале Д «Шереметьево» стали возникать несколько дней назад. Пассажирам приходилось стоять в ожидании регистрации по несколько часов, некоторые из-за этого опоздали на свои рейсы. В «Шереметьево» причиной длительного обслуживания назвали проверку ПЦР-тестов пассажиров, которые требуются для въезда в некоторые страны.
При этом в «Шереметьево» 11 июля заверили, что ситуация в аэропорту стабилизировалась, однако сами пассажиры выкладывали в соцсети фотографии и видео толп людей в очереди на регистрацию.