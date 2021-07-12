Илья Яшин ушел с поста главы Красносельского района Москвы из-за давления властей
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин в понедельник, 11 июля, объявил о сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что столичная прокуратура оказывает на него сильное давление
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин в понедельник, 11 июля, объявил о сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что столичная прокуратура оказывает на него сильное давление.
Илья Яшин рассказал, что с того момента как он возглавил Красносельский район (это произошло в 2017 году), давление на муниципалитет со стороны прокуратуры усилилось.
«Прокуратура трясет бухгалтерию и аппарат бесконечными проверками. Наши сотрудники тратят значительную часть рабочего времени, чтобы отвечать на запросы силовиков. Полагаю, что прокуратура выполняет политический заказ, который связан с моей оппозиционной деятельностью», - написал политик в Facebook.
Илья Яшин считает, что власти хотят парализовать работу его команды и «разрушить то, что мы построили за эти четыре года».
Мундеп также отметил, что не хотел бы «оставлять после себя руины», поэтому решил уйти в отставку, чтобы вывести из-под удара муниципалитет и сохранить его команде шанс победить на следующих муниципальных выборах в 2022 году. самому Яшину участвовать в выборах не дают из-за поддержки Алексея Навального и его организаций, которые были признаны экстремистскими.
При этом Илья Яшин останется «простым муниципальным депутатом».