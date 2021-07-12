Россия заняла предпоследнее место в мировом рейтинге оптимизма бизнеса
Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса. В ходе проведенного опроса выяснилось, что только 28% российских предпринимателей с надеждой смотрят на перспективы экономики в текущем году
Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса. В ходе проведенного опроса выяснилось, что только 28% российских предпринимателей с надеждой смотрят на перспективы экономики в текущем году.
По результатам исследования International Business Report компании Grant Thornton, у России оказался один из худших показателей по ожиданиям роста доходов бизнеса, экспорта и занятости, сообщает РБК.
Так, только 28% руководителей предприятий с оптимизмом и надеждой оценили перспективы российской экономики на ближайший год. Хуже показатель оказался только у Японии – 17%. Пессимистично по поводу перспектив экономики настроены 30% российских предпринимателей, а 41% высказали нейтральное отношение.
Исследователи отметили, что до пандемии коронавируса доля бизнесменов-оптимистов в России составляла около 35%.
Лидерами по уровню оптимизма бизнеса оказались Китай, США, Индонезия, Ирландия и Швеция.