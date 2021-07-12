Глава «Роскосмоса» призвал российских олигархов тратить деньги на космос, а не на яхты
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал российских олигархов вкладывать свои деньги в развитие космических технологий, а не тратить их на покупку «очередной яхты»
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал российских олигархов вкладывать свои деньги в развитие космических технологий, а не тратить их на покупку «очередной яхты».
После полета миллиардера из Великобритании Ричарда Брэнсона к границам космоса Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что не согласен с утверждениями некоторых экспертов, которые считают, что суборбитальный полет не имеет отношение к профессиональной космонавтике. Глава «Роскосмоса» назвал полет Брэнсона «знаковым» событием с точки зрения развития технологий и «расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».
Также чиновник вырази надежду на то, что российские миллиардеры однажды перестанут тратить деньги на «очередные яхты и ярмарки тщеславия», а будут вкладываться в развитие космических технологий.
Напомним, что 11 июля 2021 года основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет на борту собственного корабля VSS Unity. Вместе с миллиардером на борту самолета находились два пилота и три пассажира.
Корабль VSS Unity вышел на заданную высоту, а пассажиры провели несколько минут в состоянии невесомости.