Власти Бурятии объявили об окончании двухнедельного локдауна
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по республике Бурятия сообщили, что в понедельник. 11 июля, предприятия, торговые центры и заведения общепита возобновили работу. Кафе и рестораны могут работать только до 22:00
Власти Бурятии сняли локдаун, который действовал в регионе в течение последних двух недель.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом по республике Бурятия сообщили, что в понедельник. 11 июля, предприятия, торговые центры и заведения общепита возобновили работу. Кафе и рестораны могут работать только до 22:00.
При этом ряд антикоронавирусных ограничений в республике остается в силе. Так, например, дети в возрасте до 14 лет по-прежнему не допускаются в торгово-развлекательные центры без взрослых. Аналогичное правило действует для их перемещения и нахождения на улице.
В администрации Бурятии также сообщили, что локдаун был продлен до 18 июля в Кабанском районе, где сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
Бассейны и фитнес-центры, турбазы и отели Бурятии (в том числе рядом с озером Байкал), смогут принимать только посетителей с сертификатами о прививке от коронавируса, отрицательным ПЦР-тестом, либо со справками о перенесенном заболевании не более чем полгода назад.
Напомним, что Бурятия стала первым российским регионом, где был введен локдаун из-за высоких темпов распространения COVID-19.