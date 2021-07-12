Россияне с онкологией пожаловались на отказы в медотводе от прививки против COVID-19
Россияне с онкологией сообщают, что не могут даже выяснить, кто уполномочен выдать им документ об освобождении от вакцинации. Участковые терапевты направляют пациентов к онкологам, а те - к узким специалистам
Онкопациенты пожаловались на отказы врачей в медицинском отводе от прививки против коронавирусной инфекции.
Россияне с онкологией сообщают, что не могут даже выяснить, кто уполномочен выдать им документ об освобождении от вакцинации. Участковые терапевты направляют пациентов к онкологам, а те - к узким специалистам. Но в итоге, ни у кого из специалистов пациенты так и не смогли получить медотвод, сообщает «КоммерсантЪ».
Онкологи в свою очередь считают, что вакцинация окажется бесполезной, если пациент получает химиотерапию. Пациенты в ремиссии могут сделать прививку, так как вакцинироваться для них будет менее опасно, чем переболеть коронавирусом.
Согласно опросу, проведенному врачебно-пациентским движением «Рак излечим», 88% опрошенных предпочли бы отказаться от прививки против COVID-19. Пациенты опасаются возможных последствий для своего здоровья в будущем.