Сергей Шойгу и Сергей Лавров отправятся в регионы в рамках предвыборной агитации «Единой России»
Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров накануне выборов в Госдуму посетят российские регионы с целью участия в мероприятиях, которые будет проводить «Единая Россия»
Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров накануне выборов в Госдуму посетят российские регионы с целью участия в мероприятиях, которые будет проводить «Единая Россия».
РБК со ссылкой на главу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина сообщает, что лидерам федерального списка партии власти уже подготовили список предвыборных мероприятий, в которых они должны поучаствовать.
Партийный список «ЕР» возглавляют министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Их партия и планирует использовать в ходе агитационной кампании.
Константин Костин заявил, что у членов первой пятерки высокие рейтинги и узнаваемость, поэтому перед технологами стоит задача «сшить» их образы с партией, чтобы был «кумулятивный эффект от партийной кампании».