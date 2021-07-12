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Общество
Формула обмана мэра Собянина
12 июля 2021, 08:20

Врачи перечислили «железные» основания для получения медотвода от прививки против COVID-19

Это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Медики также отметили, что большая часть хронических заболеваний и аллергий основанием для освобождения от прививки быть не могут.

Врачи перечислили «железные» основания для получения медотвода от прививки против COVID-19
Фото: Яндекс.Дзен

Российские медики назвали «железные» основания для освобождения от прививки против коронавирусной инфекции.

РБК провел опрос на эту тему среди врачей и выяснил, что для медотвода от вакцинации против COVID-19 есть только два серьезных основания. Это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин.

Медики также отметили, что большая часть хронических заболеваний и аллергий основанием для освобождения от прививки быть не могут.

Тяжелой аллергической реакцией считается такое состояние, которое возникало ранее при введении какой-либо другой вакцины. Если при этом пациент наблюдался у аллергологов, то можно получить медотвод.

Пищевая аллергия, например, на клубнику или мед, а также аллергия на пыльцу или пыль не является противопоказанием к вакцинации. Он заявил, что российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны.

Отметим, что тема медицинского отвода от прививки против коронавируса стала актуальной в связи с введением обязательной вакцинации для некоторых категорий российских граждан, а также введением ограничений для непривитых. Россияне, которые не хотят прививаться, пытаются получить медотвод под разными предлогами.

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