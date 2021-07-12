Врачи перечислили «железные» основания для получения медотвода от прививки против COVID-19
Это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. Медики также отметили, что большая часть хронических заболеваний и аллергий основанием для освобождения от прививки быть не могут.
Российские медики назвали «железные» основания для освобождения от прививки против коронавирусной инфекции.
РБК провел опрос на эту тему среди врачей и выяснил, что для медотвода от вакцинации против COVID-19 есть только два серьезных основания. Это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин.
Медики также отметили, что большая часть хронических заболеваний и аллергий основанием для освобождения от прививки быть не могут.
Тяжелой аллергической реакцией считается такое состояние, которое возникало ранее при введении какой-либо другой вакцины. Если при этом пациент наблюдался у аллергологов, то можно получить медотвод.
Пищевая аллергия, например, на клубнику или мед, а также аллергия на пыльцу или пыль не является противопоказанием к вакцинации. Он заявил, что российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны.
Отметим, что тема медицинского отвода от прививки против коронавируса стала актуальной в связи с введением обязательной вакцинации для некоторых категорий российских граждан, а также введением ограничений для непривитых. Россияне, которые не хотят прививаться, пытаются получить медотвод под разными предлогами.