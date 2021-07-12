Сборная Италии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу
Новым чемпионом Европы по футболу стала сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли» итальянцы обыграли команду Англии. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти
Новым чемпионом Европы по футболу стала сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли» итальянцы обыграли команду Англии. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первыми забили англичане – уже на второй минуте отличился защитник англичан Люк Шоу. Во втором тайме итальянский защитник Леонардо Бонуччи сравнял счет.
До конца основного времени счет не изменился, а в дополнительное время ни одна из команд забить не смогла. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались итальянцы.
Отметим, что сборная Италии выигрывает чемпионат Европы второй раз в своей истории. До этого команда побеждала в далеком 1968 году. При этом сборная Англии европейский чемпионат никогда не выигрывала.