ЦИК выявил более 100 нарушений в документах партий «Новые люди» и «Коммунисты России»
Центризбирком РФ выявил более 100 нарушений в документах партии владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди» на заверение списков кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и партийным спискам
Центризбирком РФ выявил более 100 нарушений в документах партии владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди» на заверение списков кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и партийным спискам. У партии «Коммунисты России» было выявлено четыре аналогичных нарушения.
В ЦИК пояснили, что все выявленные нарушения носят технический характер. Так, партия «Новые люди» не подписала заявления о согласии кандидатов баллотироваться в депутаты, а также не предоставила информацию о наличии у кандидатов имущества за границей, сообщает «Интерфакс».
Всего у комиссии возникли вопросы к 87 кандидатам в депутаты от «Новых людей».
У «Коммунистов России» нарушения связаны с отсутствием подписей кандидатов, а также с отличием паспортных и заявленных личных данных.
ЦИК дал партиям время до 13 июля, чтобы исправить документы.