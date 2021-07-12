12 июля 2021, 01:14
Против кемеровского блогера возбудили уголовное дело из-за ролика об Алексее Навальном
В Кемерово полиция возбудила уголовное дело против блогера Михаила Алферова из-за размещения в интернете ролика о возвращении оппозиционера Алексея Навального в Россию после лечения в Германии
Фото: yaplakal.com
В Кемерово полиция возбудила уголовное дело против блогера Михаила Алферова из-за размещения в интернете ролика о возвращении оппозиционера Алексея Навального в Россию после лечения в Германии.
Блогеру инкриминируют статью «Возбуждение ненависти и вражды», сообщает портал «ОВД-Инфо».
В январе 2021 года Михаил Алферов опубликовал видео о возвращении Алексея Навального на родину после лечения, которое он проходил в связи с отравлением боевым ядом «Новичок». По прилету политик был задержан силовиками, а в начале февраля его отправили в колонию, заменив условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
Сейчас кемеровский блогер находится под домашним арестом.