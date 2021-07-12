Меню
Общество
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
12 июля 2021, 00:49

МВД России потратит 5 млн рублей на покупку сковородок и ножей

Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России разместил на портале госзакупок заказ на поставку подарочных сковородок, наборов для барбекю и ножей

МВД России потратит 5 млн рублей на покупку сковородок и ножей
Фото: serpbt.ru

Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России разместил на портале госзакупок заказ на поставку подарочных сковородок, наборов для барбекю и ножей. Стоимость контракта составляет 5 млн рублей.

Российская полиция заказала 15 «сковородок-ВОК» с антипригарным покрытием по цене в 8480 рублей за штуку, 16 сотейников по 6140 рублей, 16 наборов для барбекю по 14 990 рублей, ножи за 4990 рублей, сковородки за 7940 рублей, наборы посуды из десяти предметов за 29 990 рублей.

Общая стоимость кухонной утвари, которую заказал хозблок МВД составляет 5,09 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».

Материалы по теме
ФМБА отменило закупку стола за 5 млн рублей и кресла председателя «синхромеханизмом качания»
Власти Москвы потратят 541 млн рублей на мониторинг негативной информации о себе
Счетная палата проверила госзакупки за 2020 год и признала 75% из них неконкурентными
Сейчас на главной
Экологи сообщили о загрязнении рек в Сибири из-за добычи золота
добыча золота
Экологи сообщили о загрязнении рек в Сибири из-за добычи золота
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России сообщили, что только за последний месяц они с помощью снимков со спутника выявили 30 фактов загрязнений рек в результате добычи рассыпного золота
В Москве новая партия вакцины «КовиВак» закончилась меньше чем за сутки
вакцина от коронавируса
В Москве новая партия вакцины «КовиВак» закончилась меньше чем за сутки
В Москве за сутки закончились новые запасы вакцины от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина
Стена от «гибридной агрессии»
граница
Стена от «гибридной агрессии»
Представитель Литвы назвал приток нелегальных мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией» против всего Евросоюза. Дипломат отметил, что большая часть перебежчиков хочет не остаться в Литве, а добраться до Швеции или Германии
Общество
Жителям центральной части России пообещали затяжную аномальную жару
После 18 июля антициклон либо он начнет разрушаться, либо так и останется над европейской частью России. При этом задержка антициклона может создать тревожную ситуацию с точки зрения пожароопасности
Власти Кубани пригрозили туристам штрафами за отказ прививаться от COVID-19
внутренний туризм
Власти Кубани пригрозили туристам штрафами за отказ прививаться от COVID-19
Власти Краснодарского края пригрозили крупными штрафами туристам, которые откажутся делать прививки в течение трех суток после приезда в регион
Мальта полностью закрыла въезд для непривитых граждан
карантин
Мальта полностью закрыла въезд для непривитых граждан
Вице-премьер и глава Минздрава Мальты Крис Ферне заявил, что с 14 июля на остров смогут попасть только люди, прошедшие полный курс вакцинации
США ввели новые санкции против трех российских компаний и трех граждан РФ
антироссийские санкции
США ввели новые санкции против трех российских компаний и трех граждан РФ
Санкции в отношении иностранных компаний введены на основании их попыток закупать товары «для деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США»
Доноры болеют COVID-19, легкие повреждаются
трансплантация органов
Доноры болеют COVID-19, легкие повреждаются
Минздрав России объяснил сокращение операций по трансплантации легких пандемией коронавируса. Представитель ведомства заявил, что многие доноры переболели коронавирусом, а их легкие после этого оказались повреждены
Власти Кубани разрешат въезд в регион непривитым туристам, но они должны вакцинироваться на отдыхе
отдых в россии
Власти Кубани разрешат въезд в регион непривитым туристам, но они должны вакцинироваться на отдыхе
Власти Краснодарского края с 1 августа разрешили въезд в регион туристам, которые не сделали прививку от коронавируса, но могут предоставить отрицательный тест
Авторская колонка
Законотворцы…
Из новостей: «2 июля Владимир Путин утвердил поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции» (171-ФЗ) – основной документ, регулирующий алкогольный рынок России. Поправки официально опубликованы 6 июля и вступили в силу»
Авдерин Валерий
Глава Роспотребнадзора призвала власти привить от коронавируса все население страны
вакцина от коронавируса
Глава Роспотребнадзора призвала власти привить от коронавируса все население страны
Главный санитарный врач России Анна Попова призвала власти как можно быстрее привить от коронавируса все население России, а не ограничиваться обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан
Политика
Марина Литвинович потребовала снять с выборов список «ЕР» из-за связей Сергея Лаврова с «Талибаном»
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» и правозащитница Марина Литвинович потребовала от Центризбиркома снять с выборов партийный список «Единой России»
Мошенники придумали новый способ обмана с помощью бонусов за вакцинацию
вакцина от коронавируса
Мошенники придумали новый способ обмана с помощью бонусов за вакцинацию
В России после введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан мошенники начали активно распространять объявления о начислении неких бонусов привитым
Власти Забайкальского края ввели жесткие антиковидные ограничения
карантин
Власти Забайкальского края ввели жесткие антиковидные ограничения
В соответствии с указом главы региона Александра Осипова, в Забайкалье приостанавливаются все культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия до 6 августа
Журнал Vanity Fair назвал Юлию Навальную настоящей первой леди России»
юлия навальная
Журнал Vanity Fair назвал Юлию Навальную настоящей первой леди России»
Американский журнал Vanity Fair выпустил статью, посвященную супруге оппозиционера Алексея Навального. Авторы статьи назвали Юлию Навальную настоящей первой леди России
ВОЗ признала существование «российского» штамма коронавируса
коронавирус
ВОЗ признала существование «российского» штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения впервые сообщила о существовании «российского штамма» коронавируса. Данная мутация была включена в список для дальнейшего наблюдения
Глава Минфина призвал готовиться к снижению спроса на нефть и газ из-за «зеленой» энергетики
нефть
Глава Минфина призвал готовиться к снижению спроса на нефть и газ из-за «зеленой» энергетики
Министр финансов России Антон Силуанов призвал готовиться к снижению доходов от продажи нефти и газа из-за развития «зеленой» энергетики
В Петербурге после окончания Евро-2020 ужесточат антиковидные ограничения
карантин
В Петербурге после окончания Евро-2020 ужесточат антиковидные ограничения
Так, в северной столице будут запрещены массовые мероприятия численностью более 75 человек, а спортивные состязания должны будут проводиться без зрителей