12 июля 2021, 00:49
МВД России потратит 5 млн рублей на покупку сковородок и ножей
Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России разместил на портале госзакупок заказ на поставку подарочных сковородок, наборов для барбекю и ножей
Фото: serpbt.ru
Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России разместил на портале госзакупок заказ на поставку подарочных сковородок, наборов для барбекю и ножей. Стоимость контракта составляет 5 млн рублей.
Российская полиция заказала 15 «сковородок-ВОК» с антипригарным покрытием по цене в 8480 рублей за штуку, 16 сотейников по 6140 рублей, 16 наборов для барбекю по 14 990 рублей, ножи за 4990 рублей, сковородки за 7940 рублей, наборы посуды из десяти предметов за 29 990 рублей.
Общая стоимость кухонной утвари, которую заказал хозблок МВД составляет 5,09 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».