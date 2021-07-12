Экологи сообщили о загрязнении рек в Сибири из-за добычи золота
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России сообщили, что только за последний месяц они с помощью снимков со спутника выявили 30 фактов загрязнений рек в результате добычи рассыпного золота
В Сибири из-за золотодобычи загрязненными оказались 1474 километра рек. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России сообщили, что только за последний месяц они с помощью снимков со спутника выявили 30 фактов загрязнений рек в результате добычи рассыпного золота.
Загрязнение акватории рек было выявлено в Красноярском крае, Кемеровской области, республиках Туве и Хакасии. При этом Красноярский край стал лидером по этому показателю. В этом регионе загрязнение рек составило 816 километров.
Аналогичные загрязнения рек в результате золотодобычи эксперты также выявили в регионах Дальнего Востока. Там загрязнено 2885 км рек.
Координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов в беседе с РБК заявил, что каждый год Россия теряет все новые водоемы в Сибири и на Дальнем Востоке. Экологи объяснили, что перед добычей россыпного золота русло реки уводится в сторону через специальные каналы, затем там сооружаются дамбы и отдельные водоемы для оборотного водоснабжения. После этого старатели уже приступают к намывке золота.
В ходе намывки основная порода сбрасывается в реку, в которой вместо воды начинает течь глина и песок. Кроме того, в водоемы попадает цианид.
Рыба из-за загрязнения акватории уходит из рек, а вся речная экосистема деградирует.
В Минприроды и Роспотребнадзоре ситуацию с загрязнением рек в результате добычи золота пока не прокомментировали.