В «Шереметьево» пассажир открыл аварийный выход из-за задержки рейса
В московском аэропорту «Шереметьево» пассажир открыл аварийный люк самолета и выпустил надувной трап. На такой поступок мужчина решился из-за задержки рейса
В московском аэропорту «Шереметьево» пассажир открыл аварийный люк самолета и выпустил надувной трап. На такой поступок мужчина решился из-за задержки рейса.
Mash сообщает, что инцидент произошел на борту самолета компании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), вылетавшего из Москвы в Анталью.
Рейс задерживался, хотя все пассажиры уже находились на борту. Напомним, что в столице сейчас 30-градусная жара, а в самолете не работал кондиционер. Пассажирки с детьми стали жаловаться, а мужчина решил помочь себе и другим. Он открыл аварийный выход, после чего в автоматическом режиме произошел выпуск надувного трапа.
Представитель «России» сообщил РБК, что в связи с инцидентом компании пришлось заменить воздушное судно. В итоге задержка вылета составила 4 часа.
Авиакомпания также планирует взыскать убытки с пассажира, который открыл аварийный выход.