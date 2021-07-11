В Москве новая партия вакцины «КовиВак» закончилась меньше чем за сутки
В Москве за сутки закончились новые запасы вакцины от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина
Фото: photos.rg.ru
В Москве за сутки закончились новые запасы вакцины от коронавируса «КовиВак» центра имени Чумакова. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Последняя партия «КовиВака» поступила в московские поликлиники и прививочные пункты 10 июля, но из-за высокого спроса вакцина закончилась к вечеру того же дня. В мэрии отметили, что в каждом пункте вакцинации было доступно не более 850 доз «КовиВака».
Telegram-канал Readovka ранее сообщил, что за прививкой «КовиВаком» выстроились огромные очереди, но привить успели не всех желающих, так как препарат закончился.
Сейчас привиться в Москве можно только «Спутником V». Вакцины «ЭпивакКорона» новосибирского центра «Вектор» в наличии пока тоже нет.