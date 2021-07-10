10 июля 2021, 09:58
Жителям центральной части России пообещали затяжную аномальную жару
После 18 июля антициклон либо он начнет разрушаться, либо так и останется над европейской частью России. При этом задержка антициклона может создать тревожную ситуацию с точки зрения пожароопасности
Фото: mos.ru
Гидрометцентр предупредил жителей европейской части России о затяжной аномальной жаре, которая продлится как минимум до середины июля.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» заявил, что до 18 июля погоду в центральной части страны будет определять стационарный антициклон.
После 18 июля антициклон либо он начнет разрушаться, либо так и останется над европейской частью России. При этом задержка антициклона может создать тревожную ситуацию с точки зрения пожароопасности, заявил Вильфанд.
Синоптик отметил, что нынешний июнь в Москве занял третье место в списке самых теплых за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений из-за 35-градусной жары.