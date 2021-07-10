10 июля 2021, 09:42
Власти Кубани пригрозили туристам штрафами за отказ прививаться от COVID-19
Власти Краснодарского края пригрозили крупными штрафами туристам, которые откажутся делать прививки в течение трех суток после приезда в регион
Фото: rostov.tsargrad.tv
Власти Краснодарского края пригрозили крупными штрафами туристам, которые откажутся делать прививки в течение трех суток после приезда в регион.
Напомним, что с 1 августа краснодарские гостиницы и санатории смогут заселять только привитых от коронавируса туристов. На этой неделе власти региона ввели послабление и разрешили принимать непривитых отдыхающих, но с условием, что они вакцинируются уже на Кубани в течение трех суток после приезда.
За отказ привиться туристам пригрозили штрафами в размере 30 тысяч рублей по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».