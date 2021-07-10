10 июля 2021, 00:35
Мальта стала первой страной Европы, запретившей въезд непривитым людям
Вице-премьер и глава Минздрава Мальты Крис Ферне заявил, что с 14 июля на остров смогут попасть только люди, прошедшие полный курс вакцинации
Фото: atorus.ru
Мальта стала первой страной в Европе, которая полностью запретила въезд непривитых от коронавируса людей.
Вице-премьер и глава Минздрава Мальты Крис Ферне заявил, что с 14 июля на остров смогут попасть только люди, прошедшие полный курс вакцинации.
Чиновник также сообщил, что Мальта будет принимать национальные сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Детей будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, но обязательно в сопровождении привитых взрослых.
Также отмечается, что непривитые граждане Мальты смогут посещать страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой только с разрешения Минздрава. После возвращения они должны провести две недели на карантине, сообщает ТАСС.
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