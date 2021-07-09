09 июля 2021, 18:11
США ввели новые санкции против трех российских компаний и трех граждан РФ
Санкции в отношении иностранных компаний введены на основании их попыток закупать товары, в том числе товары американского происхождения, «для деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США»
Фото: b-mag.ru
Власти США объявили о включении в санкционный список более 30 иностранных компаний, в том числе российских предприятий.
Санкции в отношении иностранных компаний введены на основании их попыток закупать товары, в том числе товары американского происхождения, «для деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США», сообщает РБК.
Речь идет о закупке электронных компонентов производства США для их использования в российских военных программах.
В черный список включены Андрей Леонидович Кузнецов,
Дмитрий Александрович Кравченко, Маргарита Васильевна Кузнецова, ООО «Тесон», ООО «Трейд Компонент» и группа компаний «Радиант».