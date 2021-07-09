Минздрав объяснил прекращение операций по пересадке легких повреждением донорских органов из-за COVID-19
Минздрав России объяснил сокращение операций по трансплантации легких пандемией коронавируса. Представитель ведомства заявил, что многие доноры переболели коронавирусом, а их легкие после этого оказались повреждены
Минздрав России объяснил сокращение операций по трансплантации легких пандемией коронавируса. Представитель ведомства заявил, что многие доноры переболели коронавирусом, а их легкие после этого оказались повреждены.
«Замедление темпов трансплантации легких в 2020 и 2021 году связано не с отсутствием препаратов для консервации донорских легких, а с частотой повреждения донорских легких вследствие перенесенного COVID-19», - говорится в официальном заявлении Минздрава, которое цитирует Znak.com.
Главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье заверил, что программа пересадки легких в НМИЦ имени академика Шумакова по-прежнему функционирует. Специалист добавил, что с ноября 2020 года в этом учреждении провели пересадку легких пятерым пациентам. Последняя операция была проведена в июне с использованием Celsior как препарата для консервации, так как Perfadex Plus еще проходит заключительные этапы регистрации в стране.
Одновременно с этим сообщается, что в листе ожидания НМИЦ стоят 46 реципиентов на трансплантацию легких и 13 реципиентов на трансплантацию комплекса сердце — легкие.
В начале июля жительница Екатеринбурга Вероника Соковнина заявила СМИ, что в России с ноября 2020 года прекращены операции по пересадке легких из-за бюрократических препятствий. Женщина рассказала, что из-за проволочек четыре человека скончались, а в листе ожидания находятся около 100 человек.
Пациенты разместили на сайте Change.org петицию с требованием провести регистрацию раствора Perfadex Plus в ускоренные сроки, чтобы возобновить операции по трансплантации.