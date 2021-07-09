Депутат Дмитрий Саблин добился удаления из поисковиков ссылок на материалы о себе
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин добился удаления из выдачи поисковиков ссылок на некоторые материалы о себе в рамках закона о «праве на забвение»
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин добился удаления из выдачи поисковиков ссылок на некоторые материалы о себе в рамках закона о «праве на забвение».
При вводе запроса «Дмитрий Саблин» в поисковой системе «Яндекса» появляется сообщение о том, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ», сообщает «МБХ медиа».
По данным издания, в 2018 году депутат Саблин подавал иски к владельцам поисковых систем с требованием прекратить выдачу ссылок на ряд материалов о нем: 18 ссылок в «Яндексе» и 16 ссылок в Google.
Речь идет о статье «Дождя» («Фонд Навального показал дом лидера «Антимайдана» на Рублевке») и «Новой газеты» («Собиратели земель — от Подмосковья до Крыма»).
Напомним, что закон «о праве на забвение» вступил в силу в России с 2016 году. По этому закону граждане и юрлица могут требовать от «Яндекса», Google и других поисковиков скрывать в выдаче ссылки на информацию, которую они считают недостоверной.
Ранее издание Readovka было вынуждено заблокировать свой сайт из-за иска Дмитрия Саблина к редакции. Поводом для обращения депутата в суд стала статья о том, что у него якобы есть незадекларированная яхта.