В Новосибирской области юнармейцы устроили стрельбу в детском лагере
В селе Корнилово Новосибирской области на территории детского палаточного лагеря участники всероссийского юношеского движения «Юнармия» устроили стрельбу из охолощённого оружия
В селе Корнилово Новосибирской области на территории детского палаточного лагеря участники всероссийского юношеского движения «Юнармия» устроили стрельбу из охолощённого оружия. Сейчас в этом деле разбирается Следственный комитет.
Инцидент произошел еще 5 июля. Когда дети купались в речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух.
По факту происшествия проводится проверка в рамках статьи «Хулиганство с применением оружия».
В СКР отметили, что участники «Юнармии» и другие дети отдыхали в лагере отдельно друг от друга. Всего в лагере отдыхали 50 детей из Болотнинского района Новосибирской области.
В «Юнармии» заявили, что подростки проводили тренировку под контролем своего руководителя. Однако отдыхавшие к такому готовы не были, поэтому очень испугались.
Директор Болотнинского молодёжного центра Наталья Ермак (эта организация отвечала за проведение детского лагеря в Корнилово) заявила местному порталу gorsite.ru, что ситуация со стрельбой в лагере больше раздута журналистами.