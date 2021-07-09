АЭВТ попросила отменить для пилотов и бортпроводников обязательную вакцинацию и ПЦР-тесты на COVID-19
Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию и сдачу ПЦР-тестов на коронавирус для пилотов и членов экипажей самолетов
Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Роспотребнадзор с просьбой отменить обязательную вакцинацию и сдачу ПЦР-тестов на коронавирус для пилотов и членов экипажей самолетов.
Организация просит отменить вакцинацию и тесты для членов экипажей, которые выполняют полеты в регионы, где власти приняти решение об обязательных прививках.
Ассоциация ссылается на решение властей Краснодарского края о заселении в местные отели только привитых туристов и тех, кто может предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.
В АЭВТ отметили, что из-за плотного расписания полетов на курорты Кубани, пилотам и бортпроводникам приходится проходить тестирование на коронавирус каждые три дня, что перевозчикам обходится в круглую сумму.