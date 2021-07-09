09 июля 2021, 13:46
ФМБА отменило закупку стола за 5 млн рублей и кресла председателя «синхромеханизмом качания»
Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) отменил закупку дорогостоящей мебели
Фото: twitter.com/FMBA_of_Russia
Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) отменил закупку дорогостоящей мебели. Стоимость ранее размещенного на портале госзакупок контракта составляла 7,4 млн рублй.
По данным «Открытых медиа», закупку мебели ФМБА отменило по причине возникновения «непредвиденных обстоятельств».
Данный тендер был размещен 21 июня. Агентство заказало стол для заседаний из массива бука и дубового шпона стоимостью 5,4 млн рублей. Также в заказе значились «кресло председателя» с «синхромеханизмом качания» по цене 88 тысяч рублей, 20 кресел из натуральной кожи по 65 тысяч рублей за штуку и еще 10 кресел для посетителей по аналогичной цене.