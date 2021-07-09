Власти Кубани разрешат въезд в регион непривитым туристам, но они должны вакцинироваться на отдыхе
Власти Краснодарского края с 1 августа разрешили въезд в регион туристам, которые не сделали прививку от коронавируса, но могут предоставить отрицательный тест на коронавирус
Власти Краснодарского края с 1 августа разрешили въезд в регион туристам, которые не сделали прививку от коронавируса, но могут предоставить отрицательный тест на коронавирус.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев уточнил, что въезд им будет разрешен при условии, что они сделают первую прививку от COVID-19 во время отпуска.
«Отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения. Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины», - рассказал губернатор.
Напомним, что с 1 июля гостиницы и санатории Краснодарского края могут заселять только привитых туристов и тех, кто может предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или справку о наличии антител после болезни. С 1 августа заселять разрешается только привитых отдыхающих.
В свою очередь Ростуризм обратился к властям Кубани с просьбой смягчить условия въезда туристов.