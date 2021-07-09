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09 июля 2021, 13:27

Оперативники нашли у задержанного начальника отдела полиции Егорьевска 5 млн долларов

Стали известны подробности задержания и обысков начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова. Напомним, что силовика подозревают в покушении на предпринимателя

Оперативники нашли у задержанного начальника отдела полиции Егорьевска 5 млн долларов
Фото: ruposters.ru

Стали известны подробности задержания и обысков начальника отдела полиции подмосковного Егорьевска Олега Ермакова. Напомним, что силовика подозревают в покушении на предпринимателя.

Как сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды», сотрудники ФСБ при обыске в загородном доме подмосковного полицейского обнаружили 5 млн долларов и 2 млн рублей. Также у Ермакова в наличии оказались автомобили Toyota Land Cruiser и Range Rover.

Согласно новым данным, в покушении на предпринимателя подозревается и сын полицейского Александр, который работает в егорьевской полиции старшим оперативником.

В настоящее время Олег Ермаков находится на допросе, мера пресечения ему пока не избиралась.

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