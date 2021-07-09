09 июля 2021, 12:55
Невестка экс-главы «РЖД» Владимира Якунина займется ресторанным бизнесом
Дарина Якунина зарегистрировала ООО «Леттерс». Фирма получила прописку в центре Санкт-Петербурга, предположительно по месту регистрации невестки экс-главы «РЖД»
Фото: piv-bank.ru
Невестка бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина решила заняться ресторанным бизнесом.
Дарина Якунина зарегистрировала ООО «Леттерс». Фирма получила прописку в центре Санкт-Петербурга, предположительно по месту регистрации невестки экс-главы «РЖД».
Дарина Якунина является супругой сына Владимира Якунина. По данным «МБХ медиа», ей также принадлежат строительная компания «Эн» и две издательские фирмы – «Поляндрия ноу эйдж» и «Поляндрия принт», которые регулярно получают государственные заказы.