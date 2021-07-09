09 июля 2021, 12:48
Глава Роспотребнадзора призвала власти привить от коронавируса все население страны
Главный санитарный врач России Анна Попова призвала власти как можно быстрее привить от коронавируса все население России, а не ограничиваться обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан
Фото: anews.com
Главный санитарный врач России Анна Попова призвала власти как можно быстрее привить от коронавируса все население России, а не ограничиваться обязательной вакцинацией отдельных категорий граждан.
«Нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», — заявила глава Роспотребнадзора, слова которой приводит РИА Новости.
Согласно последним данным, на сегодняшний день хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привились 27 млн россиян. Из них 18 млн человек прошли полный курс вакцинации.