Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье
Согласно данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в «Исламское государство» (данная организация признана террористической и запрещена в России), после чего разработал план по осуществлению теракта
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Московской области с использованием взрывчатых веществ.
В Следственном комитете по региону сообщили, что теракт готовил гражданин «соседнего государства». Какого именно, не уточняется.
Согласно данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в «Исламское государство» (данная организация признана террористической и запрещена в России), после чего разработал план по осуществлению теракта.
Сторонник «ИГ» приобрел компоненты и инструменты для изготовления бомбы, чтобы в дальнейшем использовать ее в одном из мест массового скопления людей. Однако сотрудникам спецслужб ужалось предотвратить теракт.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».