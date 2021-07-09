Марина Литвинович потребовала снять с выборов список «ЕР» из-за связей Сергея Лаврова с «Талибаном»
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» и правозащитница Марина Литвинович потребовала от Центризбиркома снять с выборов партийный список «Единой России»
Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока» и правозащитница Марина Литвинович потребовала от Центризбиркома снять с выборов партийный список «Единой России». Свое требование она аргументировала тем, что включенный в список партии глава МИД Сергей Лавров «причастен к деятельности организации „Движение Талибан“». Данная организация признана террористической в России.
В своей жалобе правозащитница указала, что по российскому избирательному законодательству лица, причастные в деятельности террористических организаций, не могут быть избранными.
Марина Литвинович также привела несколько примеров, когда министр Сергей Лавров проводил официальные встречи с представителями «Движения Талибан». Таким образом, федеральный список «Единой России» с г-ном Лавровым не может быть заверен Центризбиркомом в таком составе, сообщает Znak.com.
Марина Литвинович также напомнила, что оппозиционному политику Илье Яшину ранее отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за его сотрудничества с организациями Алексея Навального, которые были признаны экстремистскими.