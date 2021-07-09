Мошенники придумали новый способ обмана граждан с помощью бонусов за вакцинацию
В России после введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан мошенники начали активно распространять объявления о начислении неких бонусов привитым
В России после введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан мошенники начали активно распространять объявления о начислении неких бонусов привитым.
Такие объявления распространяются с целью получения данных для доступа к банковским картам граждан.
О новой схеме мошенничества сообщили в ВТБ, «Газпромбанке» и в «Лаборатории Касперского», сообщает РБК.
Злоумышленники публикуют в соцсетях объявления о выплате бонусов в размере 5 тысяч рублей клиентам ВТБ, которые сделают прививку от коронавируса. Аналогичные сообщения получают и клиенты других российских банков.
Когда пользователь переходит по ссылке в объявлении, то попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты. В итоге злоумышленники получают доступ к банковским счетам жертв.