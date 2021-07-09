09 июля 2021, 09:55
Начальника управления полиции Егорьевска задержали по делу о покушении на бизнесмена
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления МВД по Егорьевску Олега Ермакова. Силовика подозревают в покушении на убийство предпринимателя
Фото: egoradmin.ru
В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления МВД по Егорьевску Олега Ермакова. Силовика подозревают в покушении на убийство предпринимателя.
По данным «Интерфакса», ранее начальник ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков поручил провести служебную проверку в связи с возможной причастностью Олега Ермакова к «противоправному деянию».
В рабочем кабинете и по месту жительства Ермакова были проведены обыски, после чего полицейского доставили на допрос в Следственный комитет. Телеграм-канал Mash сообщает, что в доме отца полицейского оперативники нашли 3 миллиона долларов.
Полицейского подозревают в том, что он выступал в качестве посредника при организации убийства.