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09 июля 2021, 09:55

Начальника управления полиции Егорьевска задержали по делу о покушении на бизнесмена

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления МВД по Егорьевску Олега Ермакова. Силовика подозревают в покушении на убийство предпринимателя

Начальника управления полиции Егорьевска задержали по делу о покушении на бизнесмена
Фото: egoradmin.ru

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления МВД по Егорьевску Олега Ермакова. Силовика подозревают в покушении на убийство предпринимателя.

По данным «Интерфакса», ранее начальник ГУ МВД по Московской области Виктор Пауков поручил провести служебную проверку в связи с возможной причастностью Олега Ермакова к «противоправному деянию».

В рабочем кабинете и по месту жительства Ермакова были проведены обыски, после чего полицейского доставили на допрос в Следственный комитет. Телеграм-канал Mash сообщает, что в доме отца полицейского оперативники нашли 3 миллиона долларов.

Полицейского подозревают в том, что он выступал в качестве посредника при организации убийства. 

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