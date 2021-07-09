Главам регионов предложили перевести общественный транспорт с дизеля на газ
Комиссия по энергетике Госсовета России предложит губернаторам перевести минимум 50% общественного транспорта и коммунальной техники в своих регионах на сжиженный природный газ (СПГ)
Комиссия по энергетике Госсовета России предложит губернаторам перевести минимум 50% общественного транспорта и коммунальной техники в своих регионах на сжиженный природный газ (СПГ).
В комиссии отметили, что использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 километр пробега.
С выводами Госсовета согласен исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов. В беседе с «Известиями» он заявил, что один кубометр компримированного природного газа (КПГ) стоит около 18 рублей против 46 рублей за литр дизельного топлива, поэтому перевод общественного транспорта на газ заметно снизит расходы регионов на топливо. Еще один бонус перехода на СПГ - отсутствие так называемого «черного выхлопа» от транспорта.
Переоборудование транспорта под газ Артем Данилов оценил в 2,5 миллиарда рублей для каждого региона. В свою очередь замглавы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова оценила расходы на перевод общественного транспорта и коммунальной техники с дизеля на газ в 4-6 млрд рублей для регионов и в 58 млрд рублей для Москвы.
Сейчас доля газомоторного транспорта в России составляет примерно 2% от общего числа в стране.