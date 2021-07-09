09 июля 2021, 07:46
Власти Забайкальского края ввели жесткие антиковидные ограничения
В соответствии с указом главы региона Александра Осипова, в Забайкалье приостанавливаются все культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия до 6 августа
Фото: chita.ru
Власти Забайкальского края ввели жесткие ограничения в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом.
В соответствии с указом главы региона Александра Осипова, в Забайкалье приостанавливаются все культурные, спортивные, зрелищные, деловые и развлекательные мероприятия до 6 августа. Указанные мероприятия разрешается проводить только в дистанционном режиме.
До 6 августа также ограничивается работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, и досуговых заведений. Кинотеатрам, театрам, филармониям и музеям работать пока разрешается, но при заполняемости не более 50%. Время работы кафе и ресторанов сокращается до 21.00.