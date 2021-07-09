Журнал Vanity Fair назвал Юлию Навальную настоящей первой леди России»
Американский журнал Vanity Fair выпустил статью, посвященную супруге оппозиционера Алексея Навального. Авторы статьи назвали Юлию Навальную настоящей первой леди России
Американский журнал Vanity Fair выпустил статью, посвященную супруге оппозиционера Алексея Навального. Авторы статьи назвали Юлию Навальную настоящей первой леди России.
Жена арестованного политика отказалась давать интервью Vanity Fair, поэтому в статье в основном пересказываются общеизвестные факты о Юлии Навальной и публикуются мнения о ней друзей семьи. Например, Сергей Пархоменко назвал Юлию Навальную «скалой, на которой стоит Алексей».
В статье рассказывается об отравлении Алексея Навального боевым ядом «Новичок», о том, как это пережила его жена и как она пыталась добиться от российских властей разрешения на транспортировку мужа за границу. На тот момент политик находился в коме.
Vanity Fair описывает Юлию Навальную как домохозяйку, которая ранее была сосредоточена на воспитании детей и которая «упорно трудилась, чтобы сохранить чувство нормальности для своих детей, несмотря на аресты их отца». А теперь журнал называет ее «настоящей первой леди России» (обычно первой леди считается жена президента страны).