09 июля 2021, 03:13
В российских школах введут уроки финансовой грамотности
Центробанк России сообщил о включении в новые государственные образовательные стандарты обязательное преподавание финансовой грамотности в школах
Фото: raupress.ru
Центробанк России сообщил о включении в новые государственные образовательные стандарты обязательное преподавание финансовой грамотности в школах. Предполагается, что финграмотность будут преподавать в 1-9 классах с 2022 года.
В ЦБ пояснили, что отдельного предмета «финансовая грамотность» как такового не будет, однако отдельные ее элементы включат в математику, обществознание и географию.
Российским школьникам расскажут, как безопасно пользоваться интернетом, совершать финансовые операции и составлять личный финансовый план. Учеников постарше научат оценивать риски предпринимательской деятельности, а также составлять различные заявления, обращения, декларации, доверенности.