ВОЗ признала существование «российского» штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения впервые сообщила о существовании «российского штамма» коронавируса. Данная мутация была включена в список для дальнейшего наблюдения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые сообщила о существовании «российского штамма» коронавируса. Данная мутация была включена в список для дальнейшего наблюдения.
«Российский штамм» был впервые замечен специалистами в январе 2021 года и получил название AT.1., а под наблюдение специалисты взяли его 9 июня, сообщают «Открытые медиа».
Всего в список ВОЗ для наблюдения включены 11 мутаций COVID-19. Среди них есть британский и американский штаммы. Специалисты отметили, что все эти мутации влияют на характеристики вируса и могут представлять угрозу для человечества в будущем.
Помимо этого списка, ВОЗ составила еще один перечень штаммов, которые уже сегодня «вызывают озабоченность». В него вошли британский, южноафриканский, бразильский и индийский штаммы.