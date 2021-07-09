09 июля 2021, 02:12
Депутата Госдумы от «Единой России» задержали за пьяное вождение
Депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Бурнашова, который избрался от Пермского края, задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В региональном отделении партии данную информацию подтвердили
Фото: primeru.net
Депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Бурнашова, который избрался от Пермского края, задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В региональном отделении партии данную информацию подтвердили.
Местное издание «Новости Перми» сообщает, что Алексей Бурнашов был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Полицейские заподозрили, что депутат находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти алкотестер. Однако парламентарий набросился на инспектора.
В «Единой России» после скандала заявили, что таким людям не место в партии власти. Однопартийцы отметили, что Бурнашов проиграл праймериз и не будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.