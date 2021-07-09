09 июля 2021, 01:38
Глава Минфина призвал готовиться к снижению спроса на нефть и газ из-за «зеленой» энергетики
Министр финансов России Антон Силуанов призвал готовиться к снижению доходов от продажи нефти и газа из-за развития «зеленой» энергетики
Фото: glas.ru
Министр финансов России Антон Силуанов призвал готовиться к снижению доходов от продажи нефти и газа из-за развития «зеленой» энергетики.
В интервью агентству Bloomberg министр сообщил, что развитие экологичной энергетики неизбежно приведет к падению спроса на нефть и газ. При этом бюджет России в большей степени пополняется за счет экспорта природных ископаемых.
«Поэтому мы должны понять, чем мы заменим сокращение доходов, если прогнозы окажутся верными», — отметил Антон Силуанов.
В текущем году на долю нефтегазовой отрасли придется больше 40% доходов российской госказны. В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что в 2021 году доля нефтегазовых доходов бюджета снизится до трети.