09 июля 2021, 01:12
Жительница Челябинска предстанет перед судом за комментарий о прививках против COVID-19
Женщина разместила в соцсети комментарий о том, что в «красную зону» больницы для тяжелых пациентов с коронавирусом попадает большое число привитых граждан
Фото: novostivoronezha.ru
Жительница Челябинска попала под суд из-за распространение фейковой информации о вакцинации от коронавируса.
Женщина разместила в соцсети комментарий о том, что в «красную зону» больницы для тяжелых пациентов с коронавирусом попадает большое число привитых граждан.
Подозреваемая со ссылкой на знакомую медработницу заявила, что 80% тяжелых пациентов ранее сделали прививки от COVID-19. В полиции сообщили, что в реальности эта знакомая сотрудницы больницы - вымышленный персонаж.
Подтвердить информацию о тяжелом течении болезни у привитых жителей Челябинска женщина не смогла. Против нее был составлен протокол по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации.