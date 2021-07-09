В Петербурге после окончания Евро-2020 ужесточат антиковидные ограничения
Так, в северной столице будут запрещены массовые мероприятия численностью более 75 человек, а спортивные состязания должны будут проводиться без зрителей
В Санкт-Петербурге после окончания Евро-2020 ужесточат антиковидные ограничения.
Так, в северной столице будут запрещены массовые мероприятия численностью более 75 человек, а спортивные состязания должны будут проводиться без зрителей.
При этом на согласованные с администрацией города мероприятия в театрах, концертных залах, кинотеатрах, цирках, спортивные мероприятия, напротив, будут пускать больше людей.
Наполняемость пассажирского водного транспорта сокращается до 50%, а проводить на них развлекательные мероприятия запрещается.
Новые антикоронавирусные ограничения будут действовать в Петербурге до 16 августа.
По данным на 8 июля в Петербурге было выявлено 1937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в северной столице распространению COVID-19 способствовало проведение футбольных матчей.