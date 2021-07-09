Владимир Путин отменил шестилетний запрет на выполнение чартерных рейсов в Египет
Кроме того, решением главы государства отменяются рекомендации туристическим операторам и агентам воздерживаться от продажи туров на египетские курорты
Президент России Владимир Путин отменил указ от 2015 года, который запрещает авиакомпаниям осуществлять чартерные рейсы в Египет.
Кроме того, решением главы государства отменяются рекомендации туристическим операторам и агентам воздерживаться от продажи туров на египетские курорты.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено осенью 2015 года после крушения на Синайском полуострове пассажирского самолета компании «КогалымАвиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека.
По данным российских спецслужб, на борту пассажирского лайнера сработало взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
В 2018 году Россия восстановила регулярные рейсы в Каир, однако чартерные рейсы не возобновлялись из-за того, что российскую сторону не устраивали меры безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.