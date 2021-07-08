Власти Москвы потратят 541 млн рублей на мониторинг негативной информации о себе
Мэрия Москвы планирует потратить 541,7 млн рублей на доработку географической информационной системы (ГИС) мониторинга информации о своей деятельности в СМИ и социальных сетях
Мэрия Москвы планирует потратить 541,7 млн рублей на доработку географической информационной системы (ГИС) мониторинга информации о своей деятельности в СМИ и социальных сетях.
Как сообщает портал CNews, сообщения в соцсетях и СМИ теперь будут проверяться чиновниками для выявления «конфликтных поводов».
Примечательно, что проект ГИС существует уже восемь лет, а потрачено на него было около 200 млн бюджетных рублей.
Система будет мониторить сообщения о правительстве Москвы в Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com.
За год необходимо обрабатывать 30 млн сообщений в СМИ и 365 млн сообщений из популярных соцсетей.
Информация, которая интересует чиновников, будет храниться в системе вместе с именем автора поста или новости, количеством его подписчиков, или количеством аудитории источника СМИ.
На основании мониторинга мэрия Москвы будет принимать управленческие решения для устранения негативной репутации столичной власти.