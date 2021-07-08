ЕСПЧ присудил экс-майору милиции Денису Евсюкову 6 тысяч евро компенсации из-за удаленности колонии от дома
Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков, который отбывает пожизненный срок за стрельбу в супермаркете, выиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против российской власти
Бывший начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков, который отбывает пожизненный срок за стрельбу в супермаркете, выиграл дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против российской власти.
Страсбургский суд назначил ему компенсацию морального вреда в размере 6 тысяч евро.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что Денис Евсюков доказал в ЕСПЧ, что удаленность колонии, в которой он отбывает срок, подрывает его семейные связи. Родители бывшего майора милиции в свою очередь пожаловались на то, что им трудно навещать его в колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО.
ЕСПЧ по этой жалобе присудил Евсюковым компенсацию в размере 6 тысяч евро.
Напомним, что майор милиции Денис Евсюков был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о стрельбе в супермаркете «Остров», которая произошла в апреле 2009 года. В результате происшествия два человека погибли, еще 22 человека получили ранения.