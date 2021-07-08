РФС досрочно расторг контракт с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым
В официальном заявлении РФС говорится, что руководство организации и наставник команды приняли совместное решение о расторжении контракта
Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером национальном сборной Станиславом Черчесовым.
В официальном заявлении РФС говорится, что руководство организации и наставник команды приняли совместное решение о расторжении контракта.
Глава РФС Александр Дюков сообщил, что в ближайшее время организация начнет поиск кандидатов на должность главного тренера сборной.
Телеграм-канал Baza сообщает, что Станислав Черчесов отказался от выплаты ему наустойки за досрочное расторжение контракта. Отметим, что договор был рассчитан до 2022 года, а зарплата тренера составляла 2,5 млн евро в год.
По данным российских СМИ, основными кандидатами на замену Черчесову считаются наставник Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти из группы, проиграв в заключительном матче команде Дании со счетом 1:4.