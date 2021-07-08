08 июля 2021, 15:22
Евросоюз предложил Минздраву России обсудить вопрос о взаимном признании COVID—сертификатов
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что организация ранее приняла законопроект о COVID-сертификатах, имея которые люди могут путешествовать внутри ЕМ.
Фото: rus.liepajniekiem.lv
Евросоюз обратился к Минздраву России с предложением обсудить взаимное признание COVID-сертификатов.
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что организация ранее приняла законопроект о COVID-сертификатах, имея которые люди могут путешествовать внутри ЕМ. При этом данный закон предусматривает также признание сертификатов о вакцинации из третьих стран.
Посол ЕС заявил, что если Россия захочет участвовать в этой программе, то союз готов провести переговоры по данному вопросу, сообщает РБК.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) так и не признало ни одну из российских вакцин от коронавируса, хотя препаратом «Спутник V» прививают население в 67 странах, в том числе в Венгрии и Сан-Марино.