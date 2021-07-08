В Москве возбудили первое уголовное дело по факту продажи QR-кода
Московская полиция возбудила первое уголовное дело по факту покупки поддельного QR-кода, который необходим для посещения кафе, ресторанов и некоторых культурных объектов столицы
Фото: mbk-news.appspot.com
Московская полиция возбудила первое уголовное дело по факту покупки поддельного QR-кода, который необходим для посещения кафе, ресторанов и некоторых культурных объектов столицы.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Подробности инцидента в полиции не уточнили.
Всего в Москве было возбуждено 55 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Также заблокировано более 800 сайтов с объявлениями о продаже справок и QR-кодов.