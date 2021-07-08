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Первым делом миллиарды – а лечение потом
08 июля 2021, 14:46

Компанию, управляющую «дворцом Путина», возглавил близкий к Аркадию Ротенбергу человек

Новым гендиректором акционерного общества «Бином», которое управляет резиденцией в поселке Прасковеевка под Геленджиком, стал Сергей Гужелев. Эту резиденцию также называют «дворцом Путина»

Компанию, управляющую «дворцом Путина», возглавил близкий к Аркадию Ротенбергу человек
Фото: evo-rus.com

Новым гендиректором акционерного общества «Бином», которое управляет резиденцией в поселке Прасковеевка под Геленджиком, стал Сергей Гужелев. Эту резиденцию также называют «дворцом Путина».

Ранее Сергей Гужелев был топ-менеджером структур миллиардера Аркадия Ротенберга, который после выхода резонансного расследования о «дворце Путина» объявил себя владельцем этого объекта.

АО «Бином» владеет 100% в ООО «Комплекс», на которую записана резиденция и прилегающие к нему земли.

Аркадий Ротенберг ранее заявил, что в резиденции он планирует разместить апарт-отель. При этом бизнесмен не сообщил, у кого он купил этот объект.

Сергей Гужелев в свою очередь сообщил «Открытым медиа», что действительно занимается строительством апарт-отеля на мысе Идокопас.

Напомним, что в расследовании Алексея Навального сообщалось, что на «дворец Путина» в Прасковеевке уже было потрачено около 100 млрд рублей, а деньги на объект перечисляли государственные компании и крупные бизнесмены.

На 68 га территории резиденции есть собственные ледовый дворец, церковь, «чайный домик» и подземный тоннель с выходом к морю, казино, кальянная с шестом для танцев, несколько СПА-зон с купелями, парикмахерская, домашний кинозал, театр и аквадискотека. Территория над «дворцом Путина» объявлена бесполетной зоной, что еще раз доказывает принадлежность главы государства к этому объекту.

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