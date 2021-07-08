Прокуратура Башкирии попросила суд конфисковать у местного гаишника 36 машин, дом и две квартиры
Прокуратура Башкирии обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по региону Айдара Гиндуллина
Прокуратура Башкирии обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по региону Айдара Гиндуллина. Полицейского обвиняют в продаже водительских удостоверений.
В отношении высокопоставленного гаишника было возбуждено дело по факту взятки. По версии следствия, Айдар Гиндуллин в 2017—2020 годах продавал гражданам водительские права без сдачи экзамена. Стоимость прав составляла от 14 до 40 тысяч рублей.
В ходе расследования дела правоохранительные органы обнаружили у семьи Айдара Гиндуллина загородный дом в элитном поселке, два земельных участка, две квартиры и 36 автомобилей. Общая стоимость незадекларированного имущества составила 24 млн рублей.
В прокуратуре считают, что полицейский оформил купленное на взятки имущество на своих родителей, тестя и тещу, сообщает «КоммерсантЪ».